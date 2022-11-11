Schneider Electric повысила предложение о покупке Aveva до 9,9 млрд фунтов

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Французская Schneider Electric SE увеличила размер предложения о покупке британского разработчика программного обеспечения Aveva Group Plc под давлением инвесторов компании.

Schneider предложила 32,25 фунта за акцию Aveva, в результате размер предложения составил 9,86 млрд фунтов ($11,6 млрд), говорится в сообщении французской компании.

Это на 4% больше по сравнению с предыдущей ценой предложения на уровне 9,5 млрд фунтов.

В сообщении Schneider, которой уже принадлежит около 59% Aveva, говорится, что новая цена предложения будет итоговой, если британский разработчик ПО не получит предложения от конкурентов.

Акционеры Aveva рассмотрят предложение на собрании 25 ноября.

Ожидается, что сделка будет закрыта в первом квартале 2023 года.

Schneider Electric - производитель распределительной и защитной аппаратуры, устройств автоматики для электроэнергетики. Aveva выпускает программные продукты для различных отраслей, в том числе для нефтегазового сектора, химической и пищевой промышленности, а также электроэнергетики.