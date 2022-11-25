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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:48

Акционеры Aveva одобрили сделку с Schneider Electric на сумму $11,9 млрд

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Акционеры британского разработчика ПО Aveva Group Plc одобрили сделку о продаже бизнеса французскому промышленному концерну Schneider Electric SE на сумму 9,9 млрд фунтов стерлингов ($11,9 млрд).

За сделку проголосовали 83% акционеров, сообщила пресс-служба Aveva. Теперь компании предстоит получить одобрение на сделку британского суда, заседание которого состоится в первом квартале 2023 года.

В рамках соглашения, Schneider Electric, которой уже принадлежит около 59% акций Aveva, заплатит по 32,25 фунтов за оставшиеся акции компании. При этом французский конгломерат повысил свое изначальное предложение в 31 фунт за бумагу до этой суммы ранее в ноябре после того, как некоторые акционеры Aveva заявили, что не поддержат сделку.

Schneider Electric тогда обозначил, что это окончательное его предложение до тех пор, пока не объявится еще один претендент на покупку Aveva.

Schneider Electric является производителем распределительной и защитной аппаратуры, устройств автоматики для электроэнергетики. Aveva выпускает программные продукты для различных отраслей, в том числе для нефтегазового сектора, химической и пищевой промышленности, а также электроэнергетики.

Schneider Electric Aveva Франция Великобритания
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