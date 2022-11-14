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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:35

"Русагро" сократила квартальную чистую прибыль в 15 раз

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - В III квартале 2022 года группа "Русагро" сократила чистую прибыль по МСФО на 93% (в 15,2 раза) - до 1,17 млрд рублей с 17,82 млрд рублей годом ранее.

Скорректированная EBITDA снизилась на 39%, до 5,21 млрд рублей, рентабельность этого показателя составила 10% против 16% годом ранее, сообщила компания.

Валовая прибыль упала на 63%, до 7,52 млрд рублей, валовая маржа - до 14% с 39% год назад.

Выручка "Русагро" выросла на 3%, до 54,8 млрд рублей.

По итогам девяти месяцев 2022 года чистая прибыль "Русагро" упала на 96% (в 26,5 раза), до 1,34 млрд рублей с 35,42 млрд рублей годом ранее. Скорректированная EBITDA при этом выросла на 15%, до 35,37 млрд рублей, рентабельность составила 19%, как и год назад. Валовая прибыль компании в январе-сентябре сократилась на 11%, до 40,1 млрд рублей, валовая маржа составила 22% против 28% годом ранее. Выручка выросла на 16%, до 182,03 млрд рублей.

Рентабельность EBITDA за девять месяцев сохранилась на прошлогоднем уровне "в связи с усиливающемся давлением со стороны роста себестоимости продаж", отметил через пресс-службу гендиректор "Русагро" Тимур Липатов.

Снижение чистой прибыли произошло в основном из-за убытков от курсовых разниц и переоценки биологических активов из-за сокращения рыночных цен и роста себестоимости продаж, пояснил он.

Так, по итогам января-сентября компания отразила убыток от переоценки биологических активов и сельскохозяйственной продукции в размере 2,09 млрд рублей по сравнению с прибылью в 10,57 млрд рублей годом ранее. В III квартале убыток составил 239,06 млн рублей после прибыли в размере 11 млрд рублей в III квартале прошлого года.

Коммерческие расходы "Русагро" за девять месяцев выросли почти вдвое, до 10,97 млрд рублей, при этом общие и административные расходы сократились на 19%, до 6,74 млрд рублей.

Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности по итогам девяти месяцев сократилась на 75%, до 7,92 млрд рублей (в III квартале - на 21%, до 8,63 млрд рублей). Чистый финансовый доход за девять месяцев 2021 года в сумме 1,81 млрд рублей сменился чистым финансовым расходом в 17,38 млрд рублей вследствие динамики убытков от курсовых разниц (убыток вырос до 17,72 млрд рублей с 50 млн рублей год назад).

Общий долг увеличился на 43% по сравнению с показателем на конец года, до 246,26 млрд рублей на конец сентября. Чистый долг вырос на 42%, до 104,5 млрд рублей, в результате роста краткосрочных кредитов и займов. Соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA составило 1,98х против 1,53х на конец декабря.

"Русагро" - крупный производитель сахара, свинины, подсолнечного масла, майонеза и маргарина.

Русагро Тимур Липатов
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