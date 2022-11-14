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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:42

Новый премьер Ирака назвал комфортной для страны цену на нефть в $100 за баррель

Новый премьер Ирака назвал комфортной для страны цену на нефть в $100 за баррель
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Ирака заинтересовано в сохранении цен на нефть около текущих уровней для обеспечения рыночной стабильности, заявил новый премьер-министр страны Мухаммед Шиа аль-Судани.

"Мы заинтересованы, чтобы цены на нефть не превышали $100 за баррель, но и не падали так, чтобы это сказывалось на балансе спроса и предложения", - сказал премьер, слова которого приводит агентство Bloomberg.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:45 МСК в понедельник составляет $95 за баррель, что на $0,99 (1,03%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

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По словам Мухаммеда Шиа аль-Судани, Ирак пытается нарастить доходы бюджета после десятилетий нестабильности, вызванной войной, санкциями и атаками повстанцев.

Премьер считает, что квота Ирака в ОПЕК+ должна быть пересмотрена с учетом этих факторов. Этот вопрос будет обсуждаться с другими членами ОПЕК+, сказал он.

Страны ОПЕК увеличили добычу нефти в октябре на 30 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 29,98 млн б/с, свидетельствуют оценки Bloomberg. Производство нефти в Ираке, согласно этим оценкам, составило 4,57 млн б/с, что чуть ниже квоты страны.

По словам иракского премьера, его страна планирует наращивать мощности по добыче нефти и привлекать международные компании к работе в стране. Новое правительство будет соблюдать все соглашения, заключенные предыдущими властями с международными компаниями, в том числе, пакет соглашений с TotalEnergies SE общим объемом $27 млрд, отметил он.

"Новый министр нефти проверяет эти соглашения, и первые отзывы являются позитивными. Один из этих проектов обеспечит нас газом в объеме 60% от того, что мы импортируем из Ирана", - отметил Мухаммед Шиа аль-Судани.

Ирак ОПЕК+ Мухаммед Шиа аль-Судани
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