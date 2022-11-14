Brent подорожала до $96,19 за баррель

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Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть поднимаются третью сессию подряд благодаря ожиданиям роста спроса в Китае в результате изменения политики властей страны по борьбе с COVID-19, а также новым мерам поддержки экономики.

На прошлой неделе Пекин объявил о сокращении массового тестирования людей на коронавирус, а также о роспуске "карантинных лагерей". В субботу власти страны заявили, что планируют дальнейшие постепенные изменения, благодаря которым ковидные ограничения станут более сфокусированными, но не мягкими.

"Корректировка Китаем политики "нулевой терпимости" к коронавирусу дает мощный сигнал нефтяному рынку", - отмечает аналитик SPI Asset Management Стивен Иннес.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по Москве в понедельник составляет $96,19 за баррель, что на $0,2 (0,21%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $2,32 (2,5%), до $95,99 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,14 (0,16%), до $89,1 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на $2,49 (2,9%), до $88,96 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 2,6%, WTI - на 3,9%.

Увеличение потребления нефти Китаем может совпасть по времени с сокращением предложения на рынке в связи с готовящимся вступлением в силу европейского эмбарго на импорт российской нефти и сокращением добычи ОПЕК+, отмечает агентство Bloomberg.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила в минувшие выходные, что вступление в силу европейского эмбарго на закупку нефти в РФ 5 декабря "с большой вероятностью" вынудит Москву продавать часть нефти по цене, не выше потолка, установленного США и их союзниками, если Россия хочет избежать существенного сокращения нефтяного экспорта.