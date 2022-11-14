ОПЕК снизила оценку спроса на нефть на 2022 и 2023 г. на 100 тыс. б/с каждый

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - ОПЕК понизила оценку спроса на нефть в 2022 году на 100 тыс. баррелей в сутки - до 99,57 млн б/с, оценка спроса в 2023 году снижена также на 100 тыс. б/с - до 101,82 тыс. б/с, говорится в ежемесячном отчете организации.

Таким образом, предполагается, что потребление нефти в мире в 2022 году увеличится на 2,55 млн б/с, а в 2023 году - еще на 2,24 млн б/с, то есть на 2,3%.

Оценка спроса на нефть во II квартале 2022 года была повышена на 0,02 млн б/с за счет стран ОЭСР, а в III кв. понижена на такой же объем, но в IV квартале прогноз спроса снижен почти на 400 тыс. б/с - до 101,25 млн б/с из-за COVID-политики в Китае и продолжающейся геополитической неопределенности и более слабой экономической активности.

Ожидается, что спрос на нефть в странах ОЭСР и не-ОСЭР в 2022 году вырастет примерно одинаково - на 1,3 млн б/с. При этом потребление в странах ОЭСР Америки вырастет больше всего, во главе с США в условиях восстановления спроса на бензин и дизельное топливо, легкие дистилляты также поддержат спрос.

Оценка мирового потребления нефти в мире в 2023 году также упала из-за геополитической нестабильности и карантинной политики Китая. Страны ОЭСР увеличат потребление на 0,3 млн б/с, в основном за счет стран Америки и больше всего США. Однако страны ОЭСР Европы и АТР, как ожидается, не вырастут выше уровня потребления 2019 года.

Спрос на нефть в 2023 году вырастет в основном за счет стран, не из числа ОЭСР - на 1,9 млн б/с, до 55,4 млн б/с. Наибольший прирост зафиксируют Китай и Индия, где ожидается восстановление спроса на топливо со стороны транспорта, а также промышленности, включая нефтехимию, считают аналитики.