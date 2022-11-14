ОПЕК отметила переход от дефицита к избытку предложения нефти

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Мировые запасы нефти с начала этого года увеличились на 158 млн баррелей - до 8,096 млрд баррелей на сентябрь 2022 года, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК. Организация также отметила "очевидный переход от дефицита к профициту в отношении предложения нефти".

В оценке ОПЕК учитываются три категории запасов: запасы нефти стран ОЭСР и стратегические запасы нефти (SPR), которые публикуются; запасы нефти стран, не входящих в ОЭСР, значимость которых повысилась из-за большего увеличения спроса на нефть, но по ним нет регулярной оценки; и наконец - запасы нефти "в море", объем которой в последние годы увеличился.

ОПЕК отмечает, что в 2022 году коммерческие запасы ОЭСР, запасы вне ОЭСР и нефть "в море" продемонстрировали рост, в то время как SPR стран ОЭСР зарегистрировали значительное сокращение.

Так, коммерческие запасы ОЭСР увеличились на 98 млн баррелей. В то же время запасы стран, не входящих в ОЭСР, и нефть "в море" выросли на 111 млн баррелей и 184 млн баррелей соответственно. Напротив, ожидалось, что SPR зафиксируют значительное высвобождение в размере 236 млн баррелей. в течение первых трех кварталов этого года, при этом основная часть должна была поступить из США, составив запланированные 176 млн баррелей, за которыми следуют европейские страны ОЭСР - около 31 млн баррелей, а также страны ОЭСР Азиатско-Тихоокеанского региона - 29 млн баррелей. По оценкам, эти объемы состоят из 208 млн баррелей нефти и 28 млн баррелей нефтепродуктов, в частности бензина и средних дистиллятов. Страны МЭА для снижения цен на рынке объявляли о планах высвободить 120 млн баррелей нефти из SPR, из них 60 млн баррелей - из SPR США, кроме того, США отдельно высвобождали 120 млн баррелей запасов.

"В I квартале 2022 года мировые запасы нефти продолжили тенденцию к снижению, наблюдаемую с конца 2020 года, поскольку общий спрос на нефть опережал мировое предложение нефти на 0,3 млн б/с. Однако эта тенденция изменилась во II и III кварталах 2022 года, поскольку мировое предложение нефти превысило общий спрос на нефть на 0,2 млн баррелей в сутки и 1,1 млн баррелей в сутки соответственно. Это подчеркивает очевидный переход от дефицита к профициту в отношении предложения нефти", - пишет ОПЕК.

Таким образом, в течение первых трех кварталов на мировом рынке наблюдался профицит предложения нефти в размере около 0,3 млн б/с, и этот избыток предложения был подтвержден низкими объемами переработки сырой нефти, которые являются индикатором динамики спроса на нефть.

"Падение спроса на нефть произошло на фоне ослабления экономической активности, вызванного ростом инфляции, ужесточением денежно-кредитной политики крупными центральными банками, обострением геополитической напряженности, ужесточением рынков труда и дополнительными ограничениями цепочки поставок. Значительная неопределенность в отношении мировой экономики, сопровождаемая опасениями глобальной рецессии, способствует риску снижения роста мирового спроса на нефть. Кроме того, строгая приверженность Китая "политике нулевого распространения COVID-19" усугубляет эту неопределенность, делая путь восстановления страны еще более непредсказуемым", - отмечают аналитики.

"Чтобы устранить эту значительную неопределенность и повышенную волатильность рынка, упреждающие решения ОПЕК+ будут и впредь способствовать стабильности глобального рынка нефти", - подчеркивается в отчете.