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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Глава Goldman Sachs ждет восстановления рынка IPO в ближайшие месяцы

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор Goldman Sachs Group Дэвид Соломон ожидает восстановления рынка первичных размещений акций в ближайшие месяцы.

"Думаю, что сейчас мы проходим через период переоценки ожиданий стоимости, - сказал он ведущему CNBC Джиму Крамеру. - В ближайшие месяцы мы увидим небольшое восстановление активности на рынках капитала по мере того, как инвесторы будут приспосабливаться к этой переоценке".

Американский рынок IPO практически замер в 2022 году из-за высокой инфляции, увеличения ставок Федрезерва и геополитических событий. В первом полугодии объем IPO на биржах США составил всего $4,8 млрд против $155 млрд в 2021 году, по данным EY и Dealogic.

Негативные факторы никуда не делись, но инвесторы постепенно привыкают к новой реальности, отметил Соломон.

"Всегда есть какое-то число компаний, которым нужно выйти на биржу, - сказал он. - История покажет, когда состоится эта корректировка".

Goldman Sachs Дэвид Соломон США ФРС
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