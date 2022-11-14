Глава Goldman Sachs ждет восстановления рынка IPO в ближайшие месяцы

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор Goldman Sachs Group Дэвид Соломон ожидает восстановления рынка первичных размещений акций в ближайшие месяцы.

"Думаю, что сейчас мы проходим через период переоценки ожиданий стоимости, - сказал он ведущему CNBC Джиму Крамеру. - В ближайшие месяцы мы увидим небольшое восстановление активности на рынках капитала по мере того, как инвесторы будут приспосабливаться к этой переоценке".

Американский рынок IPO практически замер в 2022 году из-за высокой инфляции, увеличения ставок Федрезерва и геополитических событий. В первом полугодии объем IPO на биржах США составил всего $4,8 млрд против $155 млрд в 2021 году, по данным EY и Dealogic.

Негативные факторы никуда не делись, но инвесторы постепенно привыкают к новой реальности, отметил Соломон.

"Всегда есть какое-то число компаний, которым нужно выйти на биржу, - сказал он. - История покажет, когда состоится эта корректировка".