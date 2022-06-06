Объем IPO в США и Европе рухнул на 90% в 2022 году

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Стоимость сделок IPO в США и Европе упала на 90% в текущем году, поскольку конфликт на Украине, рост инфляции и повышение процентных ставок вынуждают компании откладывать планы выхода на публичный рынок.

Согласно данным Dealogic, в первые пять месяцев 2022 года IPO провели лишь 157 компаний, объем сделок составил $17,9 млрд. Для сравнения: годом ранее число компаний за аналогичный период составило 628, а совокупный объем IPO - $192 млрд.

Тем временем объем IPO в мире рухнул на 71% - до $81 млрд с $283 млрд, а количество размещений упало до 596 с 1237.

Данные свидетельствуют, что ситуация с падением объема размещений, начавшаяся в первом квартале 2022 года из-за ситуации на Украине, не улучшилась до сих пор, и показатель также будет существенно ниже, чем годом ранее, по итогам второго квартала.

Период с первого по третий квартал 2021 года включительно стал наиболее активным в плане сделок за всю историю, поскольку компании торопились выйти на публичный рынок после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Однако рыночная волатильность, ситуация на Украине и угроза рецессии в мировой экономике ослабила желание компаний выходить на рынок, пишет Financial Times.

По словам экспертов, американский рынок в особенности пострадал из-за практически полного отсутствия сделок с участием специализированных компаний по слияниям и поглощениям (SPAC).

За прошедшие два года объем сделок со SPAC достиг рекордных уровней, однако за последние шесть месяцев темпы существенно замедлились.

В число 10 самых дорогих IPO в текущем году входят лишь две компании, вышедшие на биржи США или Европы. Частная инвестиционная компания TPG провела размещение на Nasdaq объемом $1 млрд в январе, тогда как норвежская Var Energi провела IPO на $880 млн в Осло.