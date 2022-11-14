Рубль слегка опустился к доллару и евро по итогам понедельника

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Доллар и евро немного подросли на "Московской бирже" по итогам понедельника, рубль несущественно снизился к бивалютной корзине в ожидании новых драйверов.

Курс доллара США составил 60,55 руб. в 19:00, что на 1,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 62,3 руб., подорожав на 9,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 4,9 копейки - до 61,34 рубля. Курс китайского юаня вырос на 6,1 копейки - до 8,53 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка понизился к доллару и евро по итогам торгов в понедельник, незначительное давление на его котировки могли оказать новости относительно новых санкций. Еще одним фактором, влияющим на динамику рубля в понедельник, является движение пары "евро-доллар" на рынке Forex, где доллар демонстрирует коррекционный рост к большинству мировых валют, в том числе к евро, в рамках коррекции после сильного падения в конце прошлой недели, вызванного данными по инфляции в США, которые оказались слабее прогнозов.

США ввели санкции против ряда членов семьи Сулеймана Керимова, а также компаний и бизнесменов, которые, по оценке американских властей, имели отношение к управлению его активами. Кроме того, под санкции США подпали компании семьи Гурьевых, в том числе те, что зарегистрированы в Калининграде и которые владеют 43,66% акций "ФосАгро".

Участники большинства мировых рынков позитивно оценили статистику по инфляции в США в надежде на менее агрессивные темпы ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) Федеральной резервной системой (ФРС) США. Опубликованный в прошлый четверг отчет министерства труда США показал замедление инфляции в стране до минимума с января текущего года.

Потребительские цены (индекс CPI) в Штатах в октябре выросли на 7,7% относительно того же месяца прошлого года. Инфляция замедлилась по сравнению с 8,2% в сентябре и оказалась ниже среднего прогноза опрошенных Trading Economics аналитиков в 8%.

Финансовые рынки чрезмерно отреагировали на данные о замедлении инфляции в США, опубликованные на прошлой неделе, считает член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер.

"Это был лишь один отчет", - сказал Уоллер в ходе мероприятия в Сиднее, организованного UBS. "Рынки, кажется, опережают ситуацию. Всем надо сделать глубокий вдох и успокоиться. Нам предстоит еще многое сделать", - приводит слова Уоллера Market Watch.

По словам Уоллера, опубликованные данные являются хорошим знаком, однако за последний год Федрезерв не раз видел сигналы замедления инфляции. В данный момент, по его словам, ФРС фокусируется на определении того уровня, до которого следует поднять ставку, и принятие этого решения будет зависеть исключительно от темпов инфляции. "Худшее", что может сделать Федрезерв, это остановить подъем ставки и допустить новый скачок инфляции, отметил Уоллер.

ФРС входит в новую фазу ужесточения денежно-кредитной политики, действовать в которой будет сложнее, считает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли.

"Следующая фаза будет гораздо более сложной, поскольку нам следует принимать во внимание множество факторов, - заявила она в интервью газете Financial Times. - Нам необходимо учитывать факторы кумулятивного ужесточения и временного лага в монетарной политике. Нам следует принимать во внимание риски, которые есть в мировой экономике, и огромную неопределенность относительно того, как будет вести себя инфляция".

По словам Дейли, главной задачей Федрезерва в данный момент является определение уровня ставки, который будет сдерживать активность в достаточной мере, чтобы вернуть инфляцию к 2%-ному целевому показателю ФРС.

В начале ноября ФРС повысила ставку на 75 базисных пунктов по итогам четвертого заседания подряд - до 3,75-4% годовых, максимума с января 2008 года.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции по итогам ноябрьского заседания, что центробанк может начать обсуждение замедления темпов подъема ставки уже в декабре. При этом он подчеркнул, что говорить об остановке цикла повышения ставки пока слишком рано, ее предельный уровень будет выше, чем ожидалось прежде.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" управляющий активами УК "ПСБ" Андрей Алексеев, по итогам прошлой недели рубль незначительно укрепился, что отчасти связано с движением на Forex, но в целом торги на внутреннем валютном рынке по-прежнему проходят при минимальной волатильности. "Импорт продолжает постепенно восстанавливаться. У частных лиц все больше возможностей для перевода средств за границу, но рост спроса с этой стороны пока не способен кардинально изменить ситуацию. Большинство экспортеров чувствуют себя вполне комфортно при текущем курсе, поэтому проблема крепкого рубля остается актуальной прежде всего для государственного бюджета", - говорит Алексеев.

"Рубль в понедельник отступил от нижней границы диапазона 60-62 руб., торгуется в районе отметки 60,5 руб. за доллар. Ослаблению рубля сегодня сопутствует рост американской валюты и коррекция на нефтяном рынке. Однако данное снижение национальной валюты долго не продлится. Рубль поддержат экспортеры, которые будут готовиться к налоговому периоду. Пик выплат НДПИ придется на 25 ноября 2022 года", - отмечает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко.

Нефть

Цены на нефть умеренно снижаются вечером в понедельник на фоне укрепления доллара.

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени подешевели на 0,43% - до $95,58 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снизились на 0,79% - до $88,26 за баррель.

В пятницу Brent подорожала на 2,5%, WTI - на 2,9% после сообщения о сокращении массового тестирования людей на коронавирус в Китае, а также о роспуске "карантинных лагерей".

В субботу власти КНР заявили, что планируют дальнейшие постепенные изменения, благодаря которым ковидные ограничения станут более сфокусированными, но не мягкими.

Курсы

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 15 ноября на 18,03 копейки, до 60,3982 руб., и увеличил курс евро на 61,38 копейки, до 62,1554 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" в понедельник опустился на 77,26 копейки по отношению к четвергу и составил 60,4066 руб. В пятницу торги данным контрактом не проводились из-за того, что в США отмечали День ветеранов. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 вырос относительно пятницы на 16,88 копейки и составил 60,429 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 103,974 млн, из которых $817,099 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 286,875 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 53,98 копейки, до 62,2355 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" вырос на 58,21 копейки, до 62,1882 руб. Объем торгов евро составил EUR865,165 млн, из которых EUR265,387 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR599,778 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов опустились в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались неизменными относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" упала на 37 базисных пунктов (б.п.) - до 7,54% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 18 б.п. - до 7,85% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на отметках пятницы - 8,21%, 8,38% и 8,48% годовых соответственно.