Рост промпроизводства в Китае в ноябре продолжил замедляться

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Темпы роста промышленного производства в Китае в ноябре продолжали замедляться, розничные продажи снизились по итогам второго месяца подряд. Об этом свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.

Объем промпроизводства увеличился на 2,2% в годовом выражении после подъема на 5% в октябре и на 6,3% в сентябре. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения на 3,6%.

Розничные продажи в Китае в ноябре упали на 5,9% после сокращения на 0,5% месяцем ранее. Консенсус-прогноз предполагал менее значительное снижение – на 3,7%.

Безработица в Китае в прошлом месяце повысилась до 5,7% с 5,5% в октябре.

Инвестиции в основные активы в КНР с начала 2022 года увеличились на 5,3% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Эксперты ожидали роста на 5,6%.