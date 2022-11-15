Народный банк Китая влил 850 млрд юаней в финсистему в рамках MLF

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Народный банк Китая 15 ноября во вторник влил в финансовую систему 850 млрд юаней ($120,7 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), сообщила пресс-служба центробанка.

Ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, НБК сохранил на уровне 2,75% годовых.

Истек срок погашения кредитов на 1 трлн юаней, в результате чего чистый отток средств из системы составил 150 млрд юаней.

Кроме того, НБК предоставил банкам 172 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО по ставке 2% годовых. При этом во вторник наступил срок погашения по аналогичным операциям на сумму 2 млрд юаней.

MLF - важный кредитный инструмент, используемый китайским ЦБ для предоставления ликвидности коммерческим банкам, он напрямую влияет на его основную ставку (loan prime rate, LPR), ставшую бенчмарком летом 2019 года.

Размер годовой LPR сейчас составляет 3,65% годовых. Решение относительно этой ставки будет принято в следующий понедельник.