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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:13

Народный банк Китая влил $12,2 млрд в финсистему в рамках обратного РЕПО

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) 19 декабря влил 85 млрд юаней ($12,2 млрд) в финансовую систему страны в рамках операций обратного РЕПО.

Как сообщил регулятор, он предоставил банкам 9 млрд юаней в рамках семидневных операций по ставке 2% годовых. При этом в понедельник наступил срок погашения по аналогичным операциям на сумму 2 млрд юаней.

Еще 76 млрд юаней было выделено в рамках 14-дневных операций РЕПО по ставке 2,15%. НБК задействовал двухнедельный механизм впервые почти за два месяца.

Действия НБК направлены на поддержание достаточного и разумного уровня ликвидности банковской системы к концу года.

Китай Народный банк Китая
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