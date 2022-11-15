Ближневосточный оператор ресторанов KFC и Pizza Hut объявил прайсинг IPO

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Americana Restaurants International Plc, оператор сети ресторанов KFC и Pizza Hut на Ближнем Востоке, планирует разместить акции в рамках двойного листинга на биржах Саудовской Аравии и ОАЭ по цене 2,55-2,68 рияла ($0,68-0,71), сообщает Arab News.

Владельцы компании - суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) и дубайский бизнесмен Мохамед Алаббар - выставят на продажу 2,52 млрд бумаг Americana Restaurants, что составляет 30% капитала. Таким образом, общий объем размещения может превысить $1,7 млрд.

Организаторами IPO выступают SNB Capital, Goldman Sachs Saudi Arabia, Morgan Stanley Saudi Arabia и FAB Capital.

Americana Restaurants станет первой компанией, акции которой будут обращаться как в Саудовской Аравии, так и в ОАЭ.

Частные инвесторы в обеих странах могут подать заявки на участие в IPO до 21 ноября, институциональные инвесторы - до 22 ноября. Торги акциями Americana Restaurants на биржах Abu Dhabi Securities Exchange и Saudi Exchange планируется начать 6 декабря или близко к этой дате.

Компания управляет ресторанными брендами Baskin Robbins, Costa Coffee, TGI Fridays, KFC и Pizza Hut в ряде ближневосточных стран. Компания Алаббара Adeptio AD Investments приобрела Americana Restaurants в 2016 году, а PIF в конце того же года купил 50% Adeptio.