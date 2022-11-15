Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Ближневосточный оператор ресторанов KFC и Pizza Hut объявил прайсинг IPO

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Americana Restaurants International Plc, оператор сети ресторанов KFC и Pizza Hut на Ближнем Востоке, планирует разместить акции в рамках двойного листинга на биржах Саудовской Аравии и ОАЭ по цене 2,55-2,68 рияла ($0,68-0,71), сообщает Arab News.

Владельцы компании - суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) и дубайский бизнесмен Мохамед Алаббар - выставят на продажу 2,52 млрд бумаг Americana Restaurants, что составляет 30% капитала. Таким образом, общий объем размещения может превысить $1,7 млрд.

Организаторами IPO выступают SNB Capital, Goldman Sachs Saudi Arabia, Morgan Stanley Saudi Arabia и FAB Capital.

Americana Restaurants станет первой компанией, акции которой будут обращаться как в Саудовской Аравии, так и в ОАЭ.

Частные инвесторы в обеих странах могут подать заявки на участие в IPO до 21 ноября, институциональные инвесторы - до 22 ноября. Торги акциями Americana Restaurants на биржах Abu Dhabi Securities Exchange и Saudi Exchange планируется начать 6 декабря или близко к этой дате.

Компания управляет ресторанными брендами Baskin Robbins, Costa Coffee, TGI Fridays, KFC и Pizza Hut в ряде ближневосточных стран. Компания Алаббара Adeptio AD Investments приобрела Americana Restaurants в 2016 году, а PIF в конце того же года купил 50% Adeptio.

KFC Pizza Hut Саудовская Аравия ОАЭ Americana Restaurants International Мохамед Алаббар PIF
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Google заплатит $391,5 млн за скрытое отслеживание истории перемещений пользователей

Инфляция во Франции в октябре ускорилась с 6,2% до 7,1%

Brent подешевела до $92,88 за баррель

Дания вслед за Швецией разрешила Nord Stream обследовать повреждения газопровода

Дания вслед за Швецией разрешила Nord Stream обследовать повреждения газопровода

"Детский мир" выкупит акции у несогласных с реорганизацией по 71,5 руб. за бумагу

Правительство Германии национализирует бывшую дочернюю компанию "Газпрома"

Польша ввела внешнее управление долей "Газпрома" в СП, владеющем участком "Ямала-Европы"

Польша ввела внешнее управление долей "Газпрома" в СП, владеющем участком "Ямала-Европы"

ФАС получила ходатайство ижевской компании о покупке бизнеса KFC в России

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });