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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Инфляция во Франции в октябре ускорилась с 6,2% до 7,1%

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в октябре выросли на 7,1% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления Insee.

Показатель совпал как с предварительными данными, так и с прогнозами экспертов, опрошенных Bloomberg и Trading Economics.

Инфляция ускорилась по сравнению с 6,2% в сентябре.

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Оценка роста потребительских цен в октябре в помесячном выражении была понижена до 1,2% с предварительно объявленных 1,3%. Аналитики не ожидали пересмотра. В сентябре показатель уменьшился на 0,5% относительно предыдущего месяца.

Потребительские цены, рассчитанные по французским стандартам, в октябре выросли на 6,2% относительно того же месяца прошлого года и на 1% по сравнению с сентябрем. Динамика обоих показателей совпала с предварительными данными и с ожиданиями экспертов.

Цены на энергоносители в прошлом месяце выросли на 5,8% по сравнению с сентябрем, бензин подорожал на 6,9%, продукты питания - на 1,7%, промышленные товары - на 0,8%. Стоимость услуг не изменилась.

В годовом выражении рост цен на продукты составил 12%, на энергоносители - 19,1%, на промышленные товары - 4,2%, на услуги - 3,1%.

Франция
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