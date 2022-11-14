Инфляция в Финляндии в октябре была рекордной за 39 лет

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Финляндии в октябре выросли на 8,3% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют официальные статданные.

Это максимальные темпы подъема почти за 39 лет - с декабря 1983 года. При этом инфляция ускорилась по сравнению с 8,1% в сентябре.

Темпы роста стоимости продуктов питания и безалкогольных напитков в прошлом месяце достигли рекорда - 15,7% (в сентябре подъем составлял 14,5%).

Больше всего подорожала мука - почти на 46%. Стоимость кофе, куриных яиц и масла поднялась на треть. За прошедший год примерно на четверть выросли цены на мясо птицы, говядину и свинину, а также на сыры.

Из фруктов значительнее всего подорожали цитрусовые (на 10,8%) и бананы (на 7,6%). Стоимость мороженого увеличилась на 16,6%, шоколада - на 11,6%.

В октябре подешевел только один продукт - груши, стоимость которых снизилась на 6%.

Помимо подорожания продуктов питания причинами ускорения инфляции являются возросшие цены на электроэнергию и топливо.

Потребительские цены в Финляндии в октябре относительно предыдущего месяца увеличились на 0,9%. Это самый сильный рост за последние пять месяцев.