Трафик российского аналога SWIFT вырос почти на четверть

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Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Трафик Системы передачи финансовых сообщений (СПФС), российского аналога SWIFT, вырос почти на четверть и может продолжить расти, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пленарного заседания Госдумы.

Ряд крупных российских банков, которые подпали под блокирующие санкции США и ЕС, были отключены от SWIFT. Частично функции SWIFT стала выполнять СПФС.

"Система передачи финансовых сообщений - наш аналог SWIFT - бесперебойно обслуживает банки внутри страны. Система работала полноценно уже несколько лет, но в этом году, когда ряд банков от SWIFT отключили, трафик в СПФС вырос почти на четверть и может продолжать расти, для этого есть все необходимые мощности у системы", - сказала она.

Система передачи финансовых сообщений появилась в ответ на первую волну антироссийских санкций в 2014 году, под которую подпал в том числе ряд банков. СПФС - это аналог SWIFT, который обеспечивает бесперебойность передачи финансовых сообщений как внутри России, так и за ее пределами.

По данным на начало апреля, к СПФС было подключено более 360 российских и иностранных банков и юридических лиц (331 организация в 2021 году).

Как сообщалось в годовом отчете ЦБ, в 2021 году количество сообщений, направленных через СПФС, выросло в 1,5 раза по сравнению с 2020 годом, и их число продолжает увеличиваться.

Набиуллина в апреле заявляла, что к СПФС уже подключились 52 организации из 12 стран: в частности, 22 организации подключились в 2021 году, еще 13 - в 2022 году.

Ранее Банк России принял решение не раскрывать на сайте список организаций, подключенных к СПФС, как это делалось ранее.