Новак сообщил об обсуждении с Китаем системы расчетов без использования SWIFT

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Россия и Китай работают над созданием системы расчетов без использования SWIFT, заявил вице-премьер Александр Новак на IV Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме в Москве.

Он отметил, что Россия и Китай уделяют особое внимание торговле с расчетами в национальных валютах.

"В газовых контрактах мы уже переходим на расчеты в национальных валютах - в рублях и в юанях - на паритетной основе. На оплату в национальных валютах также переводятся поставки нефти и нефтепродуктов, угля. Такая работа позволяет предотвратить риски и способствует трансформации рубля и юаня в статус мировых резервных валют. В этой связи Центробанк России и Банк Китая работают над возможностью открытия счетов российских компаний в Китае и китайских - в России, созданием системы расчетов без использования SWIFT", - сказал он.