Минфин РФ на аукционы 16 ноября традиционно выставил набор из трех выпусков

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Министерство финансов России 16 ноября проведет аукционы по продаже новых выпусков ОФЗ-ПД серии 26241 и ОФЗ-ПК серии 29022, а также ОФЗ-ИН серии 52004 в объеме остатков, доступных для размещения, говорится в сообщении Минфина.

Облигации серии 26241 с погашением 17 ноября 2032 года имеют 19 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 196 дней, дата выплаты 1-го купонного дохода - 31 мая 2023 года. Ставка купонного дохода определена в размере 9,5% годовых (1-й купон - 51,01 рубля на облигацию и 2-20-й купоны - 47,37 рубля на облигацию). Данный выпуск еще не предлагался инвесторам, его объем составляет 750 млрд рублей.

Облигации серии 29022 с погашением 20 июля 2033 года имеют 42 квартальных купонных периода и первый купонный период - 77 дней, дата выплаты 1-го купонного дохода - 1 февраля 2023 года. Расчет процентных ставок 1-43-го купонов и соответствующих купонных доходов производится на основе среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с небольшим "техническим" временным лагом в семь календарных дней, то есть определяются в конце текущего купонного периода (для прежних выпусков ОФЗ-ПК ставки рассчитывались на основе истекшего купонного периода и были известны до начала купонного периода - ИФ). Данный выпуск также является новым для рынка, его объем составляет 750 млрд рублей.

Облигации серии 52004 с погашением 17 марта 2032 года имеют 20 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 203 дня, дата выплаты 3-го купонного дохода - 29 марта 2023 года. Ставка купонного дохода на весь период обращения определена в размере 2,5% годовых (денежная величина купонов будет определяться по мере индексации номинала). Доступный для размещения объем данного выпуска - 161,77 млрд рублей.