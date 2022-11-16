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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:29

Минфин РФ разместил ОФЗ 26241 на 53,97 млрд рублей

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26241 с погашением 17 ноября 2032 года составила 97,2851% от номинала, что соответствует доходности 10,18% годовых, говорится в сообщении Минфина России.

Всего было продано бумаг на общую сумму 53 млрд 971 млн рублей по номиналу при спросе 253 млрд 884 млн рублей по номиналу. Выручка от аукциона составила 52 млрд 520 млн рублей.

Цена отсечения была установлена на уровне 97,1395% от номинала, что соответствует доходности 10,2% годовых.

Облигации серии 26241 с погашением 17 ноября 2032 года имеют 19 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 196 дней, дата выплаты 1-го купонного дохода - 31 мая 2023 года. Ставка купонного дохода определена в размере 9,5% годовых (1-й купон - 51,01 рубля на облигацию и 2-20-й купоны - 47,37 рубля на облигацию).

Минфин РФ
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