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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:06

В Росавиации не увидели риска банкротства авиакомпаний РФ

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Росавиация не видит риска банкротства российских авиакомпаний на фоне ограничений в отрасли из-за западных санкций, заявил глава ведомства Александр Нерадько

"Все авиакомпании продолжают работать, и никто не высказывает намерений о прекращении деятельности. Мы осуществляем мониторинг, пока работают все достаточно устойчиво. Риска банкротства не видим", - сказал Нерадько журналистам в кулуарах форума "Транспортная неделя - 2022".

На вопрос, будет ли продолжена господдержка авиаперевозчиков в осенне-зимнем сезоне, он сказал: "Я уверен, что она будет, поскольку на этот счет уже есть поручение президента РФ".

Речь идет о субсидиях на частичную компенсацию расходов авиакомпаний при выполнении внутренних рейсов с ноября 2022 по март 2023 гг. Ранее в этом году государством было выделено 100 млрд руб. для поддержки авиаперевозчиков в апреле-октябре. Подумать над продолжением субсидирования в предстоящем зимнем сезоне поручал президент Владимир Путин.

Минтранс РФ работает над выделением из федерального бюджета на эти цели 50,6 млрд руб., сообщал ранее и.о. главы департамента госполитики в области гражданской авиации ведомства Дмитрий Степанко. Замглавы Минтранса Игорь Чалик позднее уточнял, что вопрос находится на согласовании с Минфином.

Росавиация Александр Нерадько
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