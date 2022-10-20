Минтранс РФ работает над выделением авиакомпаниям 50,6 млрд руб. для поддержки перевозок

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Минтранс РФ работает над выделением из федерального бюджета 50,6 млрд руб. для поддержки операционной деятельности авиакомпаний в зимнем расписании, сообщил исполняющий обязанности главы департамента госполитики в области гражданской авиации ведомства Дмитрий Степанко.

"На реализацию указанных правил (в 2022 году - ИФ) из резервного фонда было выделено 100 млрд руб. В настоящее время Минтрансом ведется работа по выделению из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований в объеме не менее 50,6 млрд руб. на пролонгацию указанной меры поддержки на период с ноября 2022 года по март 2023 года", - заявил Степанко в ходе "круглого стола" по развитию региональных авиаперевозок в Совете Федерации.

Как сообщалось, 100 млрд руб. были выделены государством на частичную компенсацию расходов авиакомпаний при выполнении внутренних рейсов в апреле-октябре этого года. Замглавы Минтранса Игорь Чалик заявлял в сентябре, что ведомство надеется на сохранение таких субсидий и в зимнем расписании. Сумму ожидаемой господдержки он не называл. При этом источник РБК в правительстве говорил, что авиакомпании могут получить 50,6 млрд руб.