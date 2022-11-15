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GDR "Роснефти" исключены из котировального списка Лондонской фондовой биржи

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Глобальные депозитарные расписки (GDR) "Роснефти" исключены из котировального списка Лондонской фондовой биржи (LSE), сообщила компания.

Ценные бумаги НК исключены из списка допущенных к торгам на бирже 15 ноября.

Как сообщалось, 17 октября "Роснефть" подала заявку в Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) и LSE на аннулирование листинга GDR, выпущенных в соответствии с Положением S и Правилом 144A и представляющих обыкновенные акции НК.

Решение отменить листинг GDR последовало за уведомлением депозитария (J.P. Morgan Chase Bank, N.A.) от 15 августа 2022 года о расторжении депозитного соглашения.

"Роснефть" ожидала, что отмена листинга вступит в силу 14 ноября 2022 года. Держатели GDR имеют право конвертировать свои ценные бумаги в депонированные акции НК.

В соответствии с приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 20 июня 2006 г., разрешено размещение и обращение за пределами РФ обыкновенных акций "Роснефти" в количестве 2,140 млрд штук. В июле 2006 года компания осуществила листинг GDR на Лондонской фондовой бирже. Одна глобальная депозитарная расписка удостоверяет права в отношении одной акции "Роснефти".

По состоянию на 1 июля 2021 года GDR были выпущены на 506 млн обыкновенных акций "Роснефти", что составляет 4,8% от общего количества акций.

Роснефть
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