"Роснефть" направила запрос британскому регулятору и LSE о делистинге GDR

Компания ожидает отмены листинга с 14 ноября

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - "Роснефть" объявила о намерении отменить листинг глобальных депозитарных расписок (GDR) на Лондонской фондовой бирже (LSE).

Согласно сообщению компании, 17 октября она подала заявку в Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) и Лондонскую фондовую биржу (LSE) на аннулирование листинга глобальных депозитарных расписок (GDR), выпущенных в соответствии с Положением S и Правилом 144A и представляющих обыкновенные акции "Роснефти".

Решение отменить листинг GDR последовало за уведомлением депозитария (J.P. Morgan Chase Bank, N.A.) от 15 августа 2022 года о расторжении депозитного соглашения.

"Роснефть" ожидает, что отмена листинга вступит в силу 14 ноября 2022 года. Держатели GDR имеют право конвертировать свои ценные бумаги в депонированные акции "Роснефти".

В соответствии с приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 20 июня 2006 года, разрешено размещение и обращение за пределами РФ обыкновенных акций "Роснефти" в количестве 2,140 млрд штук. В июле 2006 года компания осуществила листинг GDR на Лондонской фондовой бирже. Одна глобальная депозитарная расписка удостоверяет права в отношении одной акции "Роснефти".

По состоянию на 1 июля 2021 года GDR были выпущены на 506 млн обыкновенных акций "Роснефти", что составляет 4,8% от общего количества акций.