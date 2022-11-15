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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:06

Рынок акций РФ упал на вечерних торгах из-за эскалации геополитических рисков

Рынок акций РФ упал на вечерних торгах из-за эскалации геополитических рисков
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на вечерней сессии во вторник ускорил падение из-за эскалации геополитических рисков, подогретых слухами польских СМИ о ракетных обстрелах Россией территории Польши, однако далее опровержение со стороны Минобороны РФ несколько разрядило ситуацию, цены ликвидных бумаг начали отыгрывать снижение.

В РоссииМинобороны РФ опровергло нанесение ударов по целям вблизи украинско-польской границыЧитать подробнее

На "Московской бирже" снижение цен ликвидных акций достигало 2-5%, но к 22:55 МСК откат сократился до 1-3,3%; лидировали в откате бумаги "Роснефти" (-3,3%), "Сургутнефтегаза" (-3,2%), ВТБ (-3,2%), "Норникеля" (-2,7%), Сбербанка (-2,6%).

Фьючерсы на индексы РТС и МосБиржи проваливались более чем на 3%, однако к 22:55 МСК снижение сократилось до 1,2-1,4% соответственно. Цена нефти Brent локально поднималась до $96 за баррель, но затем скорректировалась до $93,64 за баррель (+0,5% к уровню понедельника).

Российские военные заявили вечером 15 ноября, что не атаковали во вторник цели у границы Украины и Польши. "Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось", - заявили в Минобороны РФ, комментируя информацию об упавших ракетах на территорию Польши.

Минобороны РФ добавило, что заявления об упавших российских ракетах на территории Польши являются провокацией для эскалации обстановки.

"Заявления польских средств массовой информации и официальных лиц о якобы падении "российских" ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки", - подчеркнули в ведомстве.

"Опубликованные по горячим следам польскими СМИ с места происшествия в населенном пункте Пшеводув обломки не имеют никакого отношения к российским средствам поражения", - отметили в Минобороны РФ.

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