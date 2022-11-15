Минобороны РФ опровергло нанесение ударов по целям вблизи украинско-польской границы

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что не атаковали во вторник цели у границы Украины и Польши.

"Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось", - заявили в Минобороны РФ вечером во вторник, комментируя информацию об упавших ракетах на территорию Польши.

Военные добавили, что заявления об упавших российских ракетах на территории Польши являются провокацией для эскалации обстановки.

"Заявления польских средств массовой информации и официальных лиц о якобы падении "российских" ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки", - заявили в ведомстве.

"Опубликованные по горячим следам польскими СМИ с места происшествия в населенном пункте Пшеводув обломки не имеют никакого отношения к российским средствам поражения", - отметили в Минобороны РФ.