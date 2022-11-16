Siemens Energy планирует до конца года завершить процесс выхода из активов в России

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Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Siemens Energy продолжает процесс реструктуризации активов в РФ, сообщила компания в отчете за IV квартал 2022 финансового года (июнь-сентябрь).

Компания ожидает, что процесс будет завершен к концу 2022 году и больше не будет оказывать существенного влияния на финансовые показатели энергоконцерна.

Убыток компании от бизнеса в России по итогам IV квартала составил 19 млн евро.

Siemens Energy была образована в 2020 г. в результате выделения энергетического подразделения Siemens (по состоянию на конец ноября 2021 г. Siemens был крупнейшим акционером с долей 35%).

В России Siemens Energy являлся одним из основных поставщиков энергооборудования. К 2022 г. компании, в частности, принадлежали "Сименс трансформаторы" и 65% в СП с "Силовыми машинами" - "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ), а входящая в Siemens Energy компания Siemens Gamesa являлась партнером "Энел Россия" в реализации проектов в возобновляемой энергетике в России.

Летом Siemens Energy сообщала, что санкции ЕС стали оказывать существенное влияние на деловую активность компании в РФ и не оправдывают продолжение работы в стране.

В середине октября ПАО "Интер РАО" сообщило о покупке доли Siemens Energy в размере 65% в совместном предприятии с "Силовыми машинами" - ООО "СТГТ". У "Силовых машин" остаются 35% в СП.

Также RAO Intertech B.V. (голландская структура "Интер РАО") стала собственником воронежского завода Siemens Energy - ООО "Воронежский трансформатор" (бывшее ООО "Сименс энергетика трансформаторы", входившее в подразделение Siemens Energy).