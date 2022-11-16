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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:29

Siemens Energy решил не выплачивать дивиденды за 2022 финансовый год

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Германский производитель энергетического оборудования Siemens Energy AG вернулся на прибыльный уровень в четвертом квартале 2022 финансового года (июль-сентябрь). Однако компания заявила, что не планирует выплаты дивидендов по итогам фингода из-за текущих и ожидаемых проблем.

Прибыль Siemens Energy после уплаты налогов составила в июле-сентябре 378 млн евро против чистого убытка 383 млн евро за аналогичный период прошлого года. Выручка выросла на 5,9% - до 9,2 млрд евро. Объем заказов подскочил на 27%, достигнув рекордных 12,23 млрд евро.

По итогам 2022 фингода компания получила чистый убыток в размере 647 млн евро, включая потери на сумму 200 млн евро от бизнеса в России, по сравнению с 560 млн евро годом ранее. Выручка сократилась на 2,5% - до 29 млрд евро.

Siemens Energy прогнозирует рост выручки по итогам 2023 фингода в диапазоне 3-7%, а также "значительное снижение" чистого убытка, сообщается в отчетности.

С начала 2022 года капитализация Siemens Energy сократилась примерно на треть, в то время как фондовый индекс DAX опустился на 10,4%.

Siemens Energy был образоваа в 2020 году в результате выделения в самостоятельную компанию бизнеса промышленного концерна Siemens AG в сфере производства оборудования для газовых, угольных и ветряных электростанций. Компания работает практически по всей энергетической цепочке: от производства энергии и ее передачи до хранения. Решения Siemens Energy включают в себя технологии производства как традиционной, так и возобновляемой энергии, включая газовые и паровые турбины, работающие на водороде гибридные электростанции, генераторы и трансформаторы.

Siemens Energy Германия Siemens
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