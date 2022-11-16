Самарский завод Schneider Electric продан российскому инвестору

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - АО "Акрон Индустрия" приобрело самарское АО "СЭЩ Холдинг", принадлежавшее ранее Schneider Electric Industries SAS, следует из данных ЕГРЮЛ.

Согласно выписке, изменения были зарегистрированы 15 ноября.

Соответствующая сделка была одобрена президентом РФ в середине октября. В распоряжении речь шла о 22,5 млн акций.

АО "СЭЩ Холдинг" является управляющей компанией завода "ГК "Электрощит" - ТМ Самара", уставный капитал АО составляет 3,75 млрд руб. Schneider Electric была акционером компании с июня 2020 года.

Сам завод "Электрощит" (крупнейший российский производитель электротехнического оборудования 0,4-220 кВ) является убыточным с 2014 года. В 2021 году чистый убыток по РСБУ составил 1,25 млрд руб., выручка - 12,5 млрд руб.

Покупатель - "Акрон Индустрия" - зарегистрирован в Тольятти, его уставный капитал составляет 10 тыс. рублей. Владельцы АО не раскрываются. Руководителем компании значится Павел Морозов. Он также является гендиректором Akron Holding (лидер по объемам заготовки и переработки лома черных и цветных металлов в России и СНГ, сообщается на сайте группы). Управляющая компания АО "Акрон Холдинг" также зарегистрирована в Тольятти, ее единственным владельцем является кипрская Rusmetal Investments Limited.

В начале июля Schneider Electric подписала обязывающее соглашение о продаже активов в России местному руководству. В число активов Schneider Electric в России, в частности, входили завод в Ленинградской области "ЭлектроМоноблок" (производит низковольтные автоматические аппараты, элегазовые моноблоки, устройства релейной защиты), заводы "Механотроника" (Санкт-Петербург) и "Потенциал" (Козьмодемьянск, Марий Эл). Также компания вела работу в центре инноваций в Иннополисе и лаборатории инноваций в Сколково. Теперь эти активы перечислены в числе тех, которыми управляет "Систэм Электрик".

Согласно данным ЕГРЮЛ, "Систэм Электрик" была зарегистрирована 9 июня. Руководителем и совладельцем "Систем Электрик" является Алексей Кашаев, возглавляющий и АО "Шнайдер Электрик". Кашаеву принадлежат 51% в компании, по 9,8% у Елены Полозковой, Армена Бадалова, Дмитрия Курпекова, Николая Ладыгина и Романа Шмакова.