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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:20

Новый владелец завода Schneider Electric в Марий Эл вложит в него 0,5 млрд рублей

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Новый собственник завода "Потенциал", ранее принадлежавшего Schneider Electric, в 2023 году намерен инвестировать в его развитие 0,5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" глава Марий Эл Юрий Зайцев.

"Schneider Electric до 2026 года планировала инвестировать в развитие ООО "Потенциал" 20 млн евро. Смена собственника (на Systemе Electric - ИФ) на планы развития предприятия не повлияла. Инвестиции направляются на реконструкцию и модернизацию производственных помещений и совершенствование технологического процесса", - сказал он.

В начале июля 2022 года Schneider Electric подписала обязывающее соглашение о продаже активов в России местному руководству. В число российских активов Schneider Electric входили, в частности, завод в Ленинградской области "ЭлектроМоноблок" (производит низковольтные автоматические аппараты, элегазовые моноблоки, устройства релейной защиты), предприятия "Механотроника" (Санкт-Петербург) и "Потенциал" (Козьмодемьянск, Марий Эл). Также компания вела работу в центре инноваций в Иннополисе и лаборатории инноваций в Сколково. Теперь эти активы перечислены в числе тех, которыми управляет "Систэм Электрик".

По данным ЕГРЮЛ, ООО ГК "Систэм Электрик" была зарегистрирована 9 июня 2022 года. Руководитель и совладелец компании - Алексей Кашаев, он возглавляет АО "Систэм Электрик", которое до октября прошлого года именовалось АО "Шнайдер Электрик".

Schneider Electric Systemе Electric Марий Эл Потенциал Юрий Зайцев Систэм Электрик Алексей Кашаев
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