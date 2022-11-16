МТС увеличила квартальную выручку на 0,8%, до 137,7 млрд рублей

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - В III квартале 2022 года ПАО "МТС" увеличило выручку на 0,8% год к году, до 137,7 млрд рублей, говорится в отчете компании.

OIBDA группы в отчетном периоде составила 60,5 млрд рублей, что на 1,3% ниже аналогичного показателя III квартала 2021 года.

Выручка и OIBDA оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса". Накануне опрошенные аналитики ожидали, что выручка снизится на 0,1% - до 136,4 млрд рублей, а OIBDA составит 59,8 млрд рублей, сократившись год к году на 2,4%.

Драйверами роста выручки МТС стали рост доходов от услуг связи, а также показатели вертикалей финтех и медиа. Однако на темпы роста выручки в отчетном квартале существенно повлияло снижение продаж телефонов и аксессуаров из-за ограничений на импорт оборудования.

Сокращение OIBDA обусловлено ростом расходов на IT-специалистов и программу мотивации сотрудников.

В России выручка МТС составила 135,8 млрд рублей, увеличившись год к году на 0,7%.

Выручка МТС от услуг связи в России в III квартале увеличилась на 2,1% год к году - до 110,3 млрд рублей. Доходы от финансовых услуг увеличились на 47,9% - до 18,7 млрд рублей.

При этом продажи телефонов и аксессуаров в России сократились на 42,1% - до 10,3 млрд рублей. Количество салонов продаж в отчетном периоде снизилось на 1,9% - до 5 363.

Абонентская база МТС в России по итогам III квартала составила 80,2 млн абонентов против 80 млн абонентов во II квартале 2022 года и 79,7 млн абонентов в III квартале 2021 года.

Количество клиентов МТС банка составило 3,3 млн, показав рост год к году на 18%.

В медиа вертикали общее количество абонентов платного ТВ (спутниковое, кабельное, IPTV, OTT) составило 10,1 млн.

Количество экосистемных клиентов МТС (используют 2 и более сервиса или услуги различных категорий) достигло 12,8 млн, показав рост год к году на 63%.

Чистая прибыль МТС в III квартале сократилась на 25,1%, до 12,3 млрд рублей; снижение обусловлено увеличением финансовых расходов из-за более высоких процентных ставок, а также отрицательными курсовыми разницами из-за ослабления рубля по сравнению с концом II квартала 2022 года.

CAPEX сократился на 53,1% и составил 15,5 млрд рублей, снижение обусловлено введенными ограничениями на закупку оборудования в 2022 году.

На конец III квартала чистый долг МТС составил 414,8 млрд рублей (рост год к году на 4,6%), общий долг - 516 млрд рублей.

По итогам 9 месяцев 2022 года свободный денежный поток МТС (без учета МТС банка и поступлений от продажи бизнеса на Украине) сократился на 23% год к году - до 17,7 млрд рублей.