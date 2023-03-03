Квартальная чистая прибыль МТС сократилась на 60,1%

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В IV квартале 2022 года чистая прибыль ПАО "МТС" сократилась на 60,1% до 5,4 млрд рублей на фоне ослабления курса рубля, роста финансовых расходов, а также расходов по налогу на прибыль на фоне увеличения отложенного налогового обязательства.

Квартальная выручка МТС увеличилась на 1,6% в годовом измерении и составила 144,4 млрд рублей.

OIBDA группы в отчетном периоде увеличилась на 0,4% и составила 55,6 млрд рублей.

Оба показателя оказались выше консенсус-прогноза "Интерфакса". Ранее опрошенные аналитики ожидали роста выручки МТС на 0,5% - до 142,7 млрд рублей при показателе OIBDA в 55,4 млрд рублей (рост на 0,1%).

Выручку и OIBDA МТС поддержали сегменты услуг связи, финтех и медиа сервисов. Снижение продаж телефонов и аксессуаров "значительно ограничило рост выручки, при этом оказав слабое влияние на OIBDA группы", отмечается в сообщении компании. На OIBDA также оказал влияние рост затрат на программу мотивации, а также признание единоразовых расходов.

В России выручка МТС составила 142,2 млрд рублей, показав рост на 1,5% в годовом исчислении.

В частности, доходы от услуг связи в России увеличились на 5,5% - до 114,3 млрд рублей. Выручка от банковских услуг составила 18 млрд рублей, увеличившись на 33,1%. Продажи телефонов и аксессуаров сократились на 43,7% - до 11,7 млрд рублей.

В IV квартале 2022 года абонентская база МТС составила 80 млн, за год она сократилась на 0,5%. При этом количество экосистемных клиентов (использующих 2 и более сервиса или услуг МТС) за год выросло на 53% - до 13,5 млн.

CAPEX группы вырос на 59,3% - до 36,3 млрд рублей, вследствие модернизации сети, развития экосистемы и выполнения регуляторных требований.

Чистый долг МТС сократился на 1,5% - до 383,7 млрд рублей. Общий долг составил 486,5 млрд рублей.

FCF МТС без учета МТС-банка на конец 2022 года составил 37,2 млрд рублей. За год он сократился на 16,7 млрд рублей в связи с более высокими инвестициями в персонал, ростом процентных расходов и более интенсивной M&A-активностью.