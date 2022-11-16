Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:29

МТС продала чешский завод по производству компонентов для микроэлектроники

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" продало чешскую компанию NVision a.s., говорится в финансовом отчете оператора.

В документе уточняется, что актив представляет из себя завод по производству и поставке электронных комплектующих для автомобильной отрасли и компонентов для микроэлектроники.

Сделка была закрыта в октябре. Ее сумма и покупатель актива не раскрываются.

МТС в октябре 2020 года продала своему крупнейшему акционеру - ПАО АФК "Система" - системного интегратора NVision Group (без биллинговой системы) за 401 млн рублей (с учетом чистого долга в 860 млн руб.). NVision Group была интегрирована в IT-холдинг Sitronics Group, также входящий в портфель активов АФК.

АФК "Система" уже владела NVision Group - до 2015 года. Тогда входящие в портфель корпорации ООО "Система Телеком Активы" и ОАО "РТИ" продали 100% актива компании МТС за 11,2 млрд рублей. При этом отмечалось, что основной целью сделки для оператора тогда была интеграция биллинговой системы, которую развивала NVision Group.

МТС Чехия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минфин РФ разместил за день рекордный объем ОФЗ на 823 млрд руб.

Минфин разместил на аукционе рекордный объем ОФЗ-ПК на 750 млрд руб. по номиналу

Суд снизил срок заключения экс-главе Татфондбанка Мусину с 12 до 11 лет

Суд снизил срок заключения экс-главе Татфондбанка Мусину с 12 до 11 лет

Toyota начала увольнять сотрудников российского автозавода

Инфляция в Италии в октябре ускорилась до максимума за 38 лет

Инфляция в Италии в октябре ускорилась до максимума за 38 лет

Путин поддержал выдачу льготных автокредитов военным и служившим пенсионерам

Путин поддержал выдачу льготных автокредитов военным и служившим пенсионерам

Минфин не считает нужным продлевать программу льготной ипотеки по ставке 7%

Минфин не считает нужным продлевать программу льготной ипотеки по ставке 7%

Никель подорожал до максимума за полгода на фоне низких объемов торгов

Никель подорожал до максимума за полгода на фоне низких объемов торгов

Акционер "ВСМПО-Ависма" купил у Arconic российские активы за $230 млн

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });