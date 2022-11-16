МТС продала чешский завод по производству компонентов для микроэлектроники

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" продало чешскую компанию NVision a.s., говорится в финансовом отчете оператора.

В документе уточняется, что актив представляет из себя завод по производству и поставке электронных комплектующих для автомобильной отрасли и компонентов для микроэлектроники.

Сделка была закрыта в октябре. Ее сумма и покупатель актива не раскрываются.

МТС в октябре 2020 года продала своему крупнейшему акционеру - ПАО АФК "Система" - системного интегратора NVision Group (без биллинговой системы) за 401 млн рублей (с учетом чистого долга в 860 млн руб.). NVision Group была интегрирована в IT-холдинг Sitronics Group, также входящий в портфель активов АФК.

АФК "Система" уже владела NVision Group - до 2015 года. Тогда входящие в портфель корпорации ООО "Система Телеком Активы" и ОАО "РТИ" продали 100% актива компании МТС за 11,2 млрд рублей. При этом отмечалось, что основной целью сделки для оператора тогда была интеграция биллинговой системы, которую развивала NVision Group.