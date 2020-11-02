МТС продаст АФК "Система" системного интегратора NVision Group

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" объявило о продаже 100% системного интегратора АО "Энвижн Груп" за 401 млн рублей. Покупателем выступает ПАО АФК "Система", которое является основным акционером МТС.

"МТС продает АФК "Система" активы "Энвижн Груп", связанные с бизнесом системной интеграции, за исключением тех, которые участвуют в формировании продуктового портфеля МТС", - говорится в сообщении оператора. В пресс-службе МТС поясняют, что компания делает ставку на "свободное конкурентное технологическое партнерство" с системными интеграторами.

В сообщении АФК "Система" говорится, что сумма сделки учитывает чистый долг АО "Энвижн Груп" в размере до 860 млн рублей. "Энвижн Груп" будет интегрирована в дочернюю компанию корпорации - АО "Ситроникс" (специализируется на разработке комплексных цифровых платформ управления в сферах безопасности, транспорта, ЖКХ, образования и на их внедрении).

Стороны получили все необходимые разрешения по сделке. При этом ее сумма может быть скорректирована "в зависимости от уточненных финансовых показателей на дату закрытия сделки", отмечает МТС.

АФК "Система" была владельцем "Энвижн Груп" до 2015 года, когда входящие в портфель корпорации ООО "Система Телеком Активы" и ОАО "РТИ" продали 100% актива компании МТС за 11,2 млрд рублей. В пресс-службе МТС напомнили, что основной целью сделки для оператора тогда была интеграция биллинговой системы, которую развивала "Энвижн Груп", - она и формировала основную стоимость компании.

В текущую сделку биллинговая система не входит, а справедливость цены продажи компании определена на основе независимой оценки KPMG.

АФК "Система" с учетом косвенного участия через подконтрольные лица владеет 56,37% акций МТС, доля эффективного участия - 50,04%. Эффективная доля владения АФК в "Ситроникс" составляет 100%.