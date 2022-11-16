Минэкономразвития объяснило, почему спад ВВП в III квартале оказался лучше прогноза

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Снижение ВВП России в III квартале 2022 года, по предварительной оценке, на 4% оказалось несколько лучше ожиданий, в том числе за счет лучшей, чем предполагалось, динамики в IT, туризме и финансовой сфере, заявила через пресс-службу замглавы Минэкономразвития Полина Крючкова.

"По предварительной оценке Росстата, снижение ВВП в III квартале 2022 года было практически на уровне II квартала и оказалось несколько лучше ожиданий. Поддержку экономике в III квартале оказало сокращение спада в промышленности, секторе АПК, транспорте и строительстве, а также меньшее, чем ожидалось, сокращение в IT, туризме, финансовой сфере, что в том числе связано с реализацией правительством плана первоочередных действий по поддержке экономики в условиях санкций", - объяснила она.

16 ноября Росстат представил предварительную оценку ВВП РФ в III квартале 2022 года, сообщив, что снижение составило 4% в годовом выражении после спада на 4,1% во II квартале и роста на 3,5% в I квартале.

Данные Росстата оказались лучше расчетов Минэкономразвития, которое оценивало падение ВВП в III квартале на уровне 4,4%, при этом совпали с оценкой ЦБ (также спад на 4%).

"При расчете использованы индикаторы отраслевой статистики, часть из которых повлияла на снижение ВВП: оптовый товарооборот (минус 22,6% в III квартале); водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (минус 10,4%); розничный товарооборот (минус 9,1%); грузооборот (минус 5,5%); обрабатывающие производства (минус 2,0%). Рост продемонстрировали сельское хозяйство (плюс 6,2%) и строительство (плюс 6,7%)", - прокомментировал Росстат данные за III квартал.

Более подробные данные по ВВП за III квартал Росстат представит 14 декабря.

Росстат не приводит динамики ВВП за январь-сентябрь 2022 года, из квартальных оценок следует, что ВВП за 9 месяцев снизился примерно на 1,8-1,9%.