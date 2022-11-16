Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:15

Минэкономразвития объяснило, почему спад ВВП в III квартале оказался лучше прогноза

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Снижение ВВП России в III квартале 2022 года, по предварительной оценке, на 4% оказалось несколько лучше ожиданий, в том числе за счет лучшей, чем предполагалось, динамики в IT, туризме и финансовой сфере, заявила через пресс-службу замглавы Минэкономразвития Полина Крючкова.

"По предварительной оценке Росстата, снижение ВВП в III квартале 2022 года было практически на уровне II квартала и оказалось несколько лучше ожиданий. Поддержку экономике в III квартале оказало сокращение спада в промышленности, секторе АПК, транспорте и строительстве, а также меньшее, чем ожидалось, сокращение в IT, туризме, финансовой сфере, что в том числе связано с реализацией правительством плана первоочередных действий по поддержке экономики в условиях санкций", - объяснила она.

16 ноября Росстат представил предварительную оценку ВВП РФ в III квартале 2022 года, сообщив, что снижение составило 4% в годовом выражении после спада на 4,1% во II квартале и роста на 3,5% в I квартале.

Данные Росстата оказались лучше расчетов Минэкономразвития, которое оценивало падение ВВП в III квартале на уровне 4,4%, при этом совпали с оценкой ЦБ (также спад на 4%).

"При расчете использованы индикаторы отраслевой статистики, часть из которых повлияла на снижение ВВП: оптовый товарооборот (минус 22,6% в III квартале); водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (минус 10,4%); розничный товарооборот (минус 9,1%); грузооборот (минус 5,5%); обрабатывающие производства (минус 2,0%). Рост продемонстрировали сельское хозяйство (плюс 6,2%) и строительство (плюс 6,7%)", - прокомментировал Росстат данные за III квартал.

Более подробные данные по ВВП за III квартал Росстат представит 14 декабря.

Росстат не приводит динамики ВВП за январь-сентябрь 2022 года, из квартальных оценок следует, что ВВП за 9 месяцев снизился примерно на 1,8-1,9%.

Росстат Минэкономразвития Полина Крючкова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

АРБ попросила доступ к эквайрингу Visa и MasterCard банкам, ранее в них не участвовавшим

АРБ попросила доступ к эквайрингу Visa и MasterCard банкам, ранее в них не участвовавшим

К эксперименту по курортному сбору подключат Петербург и "Сириус"

Минфин РФ разместил за день рекордный объем ОФЗ на 823 млрд руб.

Минфин разместил на аукционе рекордный объем ОФЗ-ПК на 750 млрд руб. по номиналу

Суд снизил срок заключения экс-главе Татфондбанка Мусину с 12 до 11 лет

Суд снизил срок заключения экс-главе Татфондбанка Мусину с 12 до 11 лет

Toyota начала увольнять сотрудников российского автозавода

Инфляция в Италии в октябре ускорилась до максимума за 38 лет

Инфляция в Италии в октябре ускорилась до максимума за 38 лет

Путин поддержал выдачу льготных автокредитов военным и служившим пенсионерам

Путин поддержал выдачу льготных автокредитов военным и служившим пенсионерам

Минфин не считает нужным продлевать программу льготной ипотеки по ставке 7%

Минфин не считает нужным продлевать программу льготной ипотеки по ставке 7%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });