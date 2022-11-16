Росстат оценил спад ВВП России в III квартале в 4%

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - В III квартале снижение российского ВВП составило 4% в годовом выражении после спада на 4,1% во II квартале и роста на 3,5% в I квартале, предварительно сообщил Росстат.

Данные Росстата оказались лучше расчетов Минэкономразвития, которое оценивало падение ВВП в III квартале на уровне 4,4%, при этом совпали с оценкой Банка России (также спад на 4%).

"При расчете использованы индикаторы отраслевой статистики, часть из которых повлияла на снижение ВВП: оптовый товарооборот (минус 22,6% в III квартале); водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (минус 10,4%); розничный товарооборот (минус 9,1%); грузооборот (минус 5,5%); обрабатывающие производства (минус 2,0%). Рост продемонстрировали сельское хозяйство (плюс 6,2%) и строительство (плюс 6,7%)", - говорится в комментарии Росстата к данным по ВВП за III квартал.

Более подробные данные по ВВП за III квартал Росстат представит 14 декабря.

Росстат не приводит динамики ВВП за январь-сентябрь 2022 года, из квартальных оценок следует, что ВВП за 9 месяцев снизился примерно на 1,8-1,9%.

Минэкономразвития прогнозирует спад ВВП России в 2022 году на 2,9%, снижение в 2023 году на 0,8%, рост на 2,6% в 2024 и 2025 годах.

Прогнозы ЦБ по динамике экономики на 2022-2025 годы более консервативны, чем ожидания правительства. Банк России в конце октября улучшил прогноз снижения ВВП в 2022 году до 3-3,5% с 4-6% по предыдущему июльскому прогнозу.

При этом в IV квартале 2022 года ЦБ ожидает спад экономики на 6,4-7,8% в годовом выражении.

Прогноз снижения ВВП в 2023 году ЦБ оставил неизменным - 1-4%. В 2024-2025 годах ВВП РФ, согласно прогнозу ЦБ, будет расти на 1,5-2,5% ежегодно

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале ноября, по снижению ВВП в 2022 году равняется 3,8%, в 2023 году ожидается снижение на 1,7%.