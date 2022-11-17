Объем японского импорта в октябре вновь стал рекордным

Объем экспорта увеличился 20-й месяц подряд

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Объем японского экспорта в октябре увеличился на 25,3% относительно того же месяца прошлого года и достиг 9,002 трлн иен (около $64 млрд), объем импорта вновь стал рекордным, свидетельствуют данные министерства финансов страны.

Подъем показателя продолжается уже 20 месяцев подряд. При этом темпы роста замедлились по сравнению с 28,9% в сентябре.

Аналитики в среднем ожидали повышения экспорта в прошлом месяце на 28,1%, по данным Trading Economics.

Экспорт машиностроительного оборудования вырос на 17,6%, в том числе оборудования для выпуска чипов - на 17,7%. Поставки транспортного оборудования подскочили в 1,6 раза, в том числе автомобилей в 1,9 раза. Экспорт химической продукции увеличился на 9,9%, промышленных товаров - на 12,4%, железной руды и стали - на 7,3%, цветных металлов - на 18,1%.

Экспорт в США в минувшем месяце вырос на 36,5%, в Китай - на 7,7%, в Гонконг - на 11,3%, в Южную Корею - на 23,3%, в Германию - на 15,5%.

Объем японского импорта в прошлом месяце взлетел на 53,5% и достиг рекордных 11,165 трлн иен (в сентябре объем импорта также был рекордным). Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 49,7% после роста в сентябре на 45,7%.

Показатель увеличивается двузначными темпами в процентном выражении уже 18 месяцев подряд.

Импорт минерального топлива вырос в 2,1 раза, в том числе бензина - почти в 2 раза, СПГ - на 7,1%. Закупки химической продукции повысились в 1,5 раза, транспортных средств - на 25,5%.

Импорт из Китая подскочил на 39,3%, из США - на 47,1%, из Южной Кореи - на 38,3%. При этом импорт из Гонконга снизился на 0,3%.

Дефицит баланса внешней торговли Японии в октябре достиг 2,162 трлн иен по сравнению с 90,7 млрд иен годом ранее. Таким образом, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса фиксируется 15-й месяц - самый длительный подобный период с 2015 года.

В январе-октябре дефицит составил 16,390 трлн иен против профицита в размере 1,389 трлн иен за аналогичный период 2021 года.