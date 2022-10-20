Япония увеличила экспорт в сентябре 19-й месяц подряд

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - В сентябре 2022 года объем японского экспорта в сентябре увеличился на 28,9% в годовом исчислении и достиг 8,819 трлн иен (около $59 млрд), свидетельствуют данные Минфина Японии. Показатель растет 19 месяцев подряд. При этом темпы роста ускорились по сравнению с 22% в августе.

Аналитики в среднем ожидали повышения экспорта в прошлом месяце на 27,1%, по данным Trading Economics.

Экспорт машиностроительного оборудования вырос на 23,8%, в том числе оборудования для выпуска чипов - на 30,6%. Поставки транспортного оборудования подскочили на 74,9%, в том числе автомобилей в 2,4 раза. Экспорт химической продукции увеличился на 4,8%, промышленных товаров - на 10%, железной руды и стали - на 4,5%, цветных металлов - на 12,1%.

Экспорт в США в минувшем месяце вырос на 45,2%, в Китай - на 17,1%, в Гонконг - на 8,4%, в Южную Корею - на 21,7%, в Германию - на 17,1%.

Объем японского импорта в прошлом месяце взлетел на 45,9% в годовом измерении и достиг рекордных 10,913 трлн иен. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 45% после роста в августе на 49,9%.

Показатель увеличивается двузначными темпами в процентном выражении уже 17 месяцев подряд.

Импорт минерального топлива вырос в 2,2 раза, в том числе бензина - в 2 раза, СПГ - на 8%. Закупки химической продукции повысились на 34,7%, транспортных средств - на 11,8%.

Импорт из Китая подскочил на 30,1%, из США - на 40,3%, из Гонконга - на 14,9%, из Южной Кореи - на 32,1%.

Дефицит баланса внешней торговли Японии в сентябре достиг 2,094 трлн иен по сравнению с 636,9 млрд иен годом ранее. Таким образом, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса фиксируется 14-й месяц - самый длительный подобный период с 2015 года.

В январе-сентябре дефицит составил 14,227 трлн иен против профицита в размере 1,298 трлн иен за аналогичный период 2021 года.