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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:23

Vitol купит польского оператора солнечных и ветряных электростанций Vortex Energy

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Глобальный сырьевой трейдер Vitol достиг соглашения о покупке 100% акционерного капитала польской Vortex Energy, ведущего в стране оператора электростанций на альтернативных источниках энергии, говорится в сообщении компании.

Сумма сделки не раскрывается. Ее закрытие ожидается в первом квартале 2023 года.

Vortex принадлежат солнечные и ветряные электростанции совокупной мощностью свыше 400 МВт, в планах компании - увеличить мощности еще на 3 ГВт.

Vitol планирует начать строительство солнечных и ветряных проектов в Польше общей мощностью более 120 МВт в ближайшие 12 месяцев и рассчитывает инвестировать в возобновляемую энергетику Польши $1 млрд в течение последующих пяти лет.

"Возобновляемая энергетика является ключевым элементом в европейской стратегии декарбонизации, - сказала глава отдела возобновляемой энергетики в регионе EMEA Жюстин Райан. - Vortex способен внести существенный вклад в снижение выбросов и в обеспечение энергетической безопасности и доступной электроэнергии в Польше и в Центральной Европе".

Vitol Vortex Energy Польша Жюстин РАйан ЕМЕА
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