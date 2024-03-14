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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

Vitol примет участие в создании бункеровочного центра на Мальдивах

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Швейцарский трейдер Vitol подписал соглашение о партнерстве с Государственной торговой организацией Мальдивских островов (State Trading Organization PLC, STO).

Как сообщила STO, документ предусматривает сотрудничество в создании международного бункеровочного хаба на атолле Ихавандхипполху в Индийском океане.

"Атолл Ихавандхипполу является ключевым направлением стратегических планов правительства по диверсификации экономики. Этот район был определен как "экономические ворота Мальдивских островов", и на нем планируется разместить международный порт, стратегический нефтяной терминал и другие морские объекты", - уточняет STO.

Vitol Мальдивские острова Индийский океан STO
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