McDonald's в Казахстане с 18 ноября закроет рестораны из-за проблем с поставками

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - В Казахстане McDonald's (ТОО Food Solutions KZ) с 18 ноября остановит работу всех своих ресторанов из-за ограничений в местных поставках, сообщила пресс-служба компании.

"Компания прилагает все усилия для скорейшего возобновления работы. О сроках открытия ресторанов будет сообщено позже", - говорится в сообщении.

"Компания ТОО "Food Solutions KZ" работает в Казахстан более 6 лет. У компании 24 ресторана McDonald's в Алма-Ате, Астане, Атырау, Актобе, Костанае, Караганде. В них работают около 2000 человек.