McDonald's планирует возобновить работу в Казахстане

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - McDonald's планирует остаться в Казахстане, компания сейчас работает над восстановлением работы своих ресторанов в стране, сообщил генеральный директор ТОО "Food Solutions KZ "(McDonald's Казахстан) Асет Машанов.

"Наша компания является крупным работодателем, и мы хотим дальше развивать бренд, который относительно недавно вышел на казахстанский рынок. Текущие геополитические ситуации сказываются на нас, так как мы международный бренд. Поэтому наша цель продолжить деятельность в соответствии со всеми требованиями и процедурами и дальше развиваться", - сказал он через пресс-службу Национальной палаты предпринимателей (НПП) "Атамекен".

Комитет технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Казахстана провел совещание по проблемным вопросам McDonald's с участием представителей госорганов, бизнеса и национальных компаний, отметили в НПП.

"Компания в лице Машанова обратилась к предпринимателям с предложением по развитию местных поставщиков на фоне текущей геополитической ситуации. Отечественные производители поддержали международный бренд и готовы к сотрудничеству по импортозамещению", - говорится в пресс-релизе.

"Со следующей недели и до конца года к нам будут прибывать грузы из дальнего и ближнего зарубежья. Процесс таможенной очистки, по имеющемуся опыту, к сожалению, зачастую занимает длительное время и длится вплоть до одной рабочей недели", - сказал Машанов и попросил чиновников максимально ускорить процесс.

Все точки McDonald's в Казахстане прекратили работать с 18 ноября из-за ограничений в местных поставках.

ТОО "Food Solutions KZ" работает в Казахстан более 6 лет. У компании 24 ресторана McDonald's в Алма-Ате, Астане, Атырау, Актобе, Костанае, Караганде, в них работает около 2000 человек.