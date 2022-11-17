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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:23

Сеть универмагов Macy's снизила квартальную чистую прибыль вдвое

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - В III квартале 2022 финансового года (13 недель, завершившиеся 29 октября) американская сеть универмагов Macy's Inc.снизила чистую прибыль на 55%.

Однако скорректированный чистая прибыль ритейлера существенно превысила ожидания, что позволило компании улучшить прогноз на год.

Чистая прибыль Macy's в отчетном периоде составила $108 млн, или 39 центов в расчете на акцию, против $239 млн, или 76 центов на акцию, годом ранее. Прибыль без учета разовых факторов опустилась до $0,52 с $1,23 на акцию.

Выручка сократилась на 3,9% - до $5,23 млрд против $5,44 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне $0,18 на акцию при выручке в $5,202 млрд.

Сопоставимые продажи Macy's в минувшем квартале уменьшились на 3,1% в годовом выражении. Эксперты в среднем ожидали падения на 4,3%.

Компания по итогам всего 2022 фингода теперь планирует получить скорректированную прибыль в диапазоне $4,07-4,27 в расчете на акцию по сравнению с прежним прогнозом в $4-4,2 на акцию. Выручка по-прежнему ожидается на уровне $24,34-24,58 млрд.

Котировки акций Macy's взлетели почти на 9% в ходе предварительных торгов в четверг. С начала 2022 года рыночная капитализация компании упала на 24,7% (до $5,8 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 опустился на 16,9%.

Компания управляет сетями универмагов под брендами Macy's, Bloomingdale's и Bluemercury.

Macy's США Bloomingdale's Bluemercury
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