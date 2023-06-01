Сеть Macy's резко понизила прогнозы после сокращения квартальной прибыли на 46%

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Американская сеть универмагов Macy's Inc. зафиксировала 46%-е снижение чистой прибыли в первом финансовом квартале (завершился 29 апреля) и резко ухудшила прогнозы на весь год, отметив сокращение потребительского спроса.

Чистая прибыль компании в отчетный период составила $155 млн по сравнению с $286 млн годом ранее. Прибыль в расчете на акцию уменьшилась до $0,56 с $0,98.

Прибыль без учета разовых факторов также составила $0,56 на акцию, превысив средний прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, на уровне $0,45 на акцию.

Квартальная выручка Macy's снизилась на 7%, до $4,98 млрд при консенсус-прогнозе рынка в $5,014 млрд.

Сопоставимые продажи упали на 7,2% (ожидалось уменьшение на 5,5%).

"Мы планировали текущий год с учетом того, что экономическое положение потребителей может ухудшиться, однако начиная с конца марта мы наблюдаем более серьезное ослабление спроса в ряде категорий товаров", - сообщила Macy's.

Компания понизила прогноз скорректированной прибыли на текущий фингод до $2,7-3,2 на акцию с ожидавшихся ранее $3,67-4,11 на акцию, выручки - до $22,8-23,2 млрд с $23,7-24,2 млрд.

Теперь Macy's ожидает, что ее сопоставимые продажи в этом году уменьшатся на 6-7,5%, тогда как ранее прогнозировала снижение лишь на 2-4%.

Ухудшение прогнозов отражает потенциальные затраты на сокращение избыточных запасов продукции, отмечают в компании.

Акции Macy's теряют в цене 9% в ходе предварительных торгов в четверг. С начала текущего года их стоимость снизилась на 34%.