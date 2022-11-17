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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:05

Глава ФРБ Сент-Луиса считает ставку ФРС еще недостаточно "ограничительной"

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Федеральной резервной системе придется продолжать повышать базовую процентную ставку, поскольку ее текущий уровень не ограничивает экономическую активность в достаточной мере, чтобы ослабить инфляцию, заявил председатель Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард.

"Ставка пока не достигла уровня, который может считаться в достаточной мере ограничительным", - сказал он, выступая в Луисвилле.

ФРС повысила ставку на 3,75 процентного пункта (п.п.) менее чем за год, причем на последних четырех заседаниях увеличивала ее сразу на 0,75 п.п. Сейчас ставка находится на уровне 3,75-4% годовых, и рынок ждет ее подъема на 50 б.п. в декабре.

Баллард не сказал, насколько высоко, по его мнению, должна быть повышена ставка. Однако графики, сопровождавшие его выступления, показывали, что ее уровень может быть в диапазоне 5-7%, отмечает Market Watch.

Если инфляция в США в ближайшие месяцы и кварталы замедлится, то Федрезерву не придется поднимать ставку так высоко, как ожидается в данный момент, отметил Баллард.

По его словам, финансовые рынки ждут ослабления инфляции в следующем году, однако следует с осторожностью относиться к таким прогнозам, поскольку "за последние 18 месяцев как рынки, так и ФРС уже предсказывали, что инфляция вот-вот замедлится".

ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард США ФРС
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