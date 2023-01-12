Президент ФРБ Филадельфии рекомендовал ФРС поднять ставку чуть выше 5%

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Федеральной резервной системе необходимо поднять базовую процентную ставку чуть выше 5% годовых, а затем сделать паузу, заявил президент Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер. Об этом сообщает MarketWatch.

"Я ожидаю, что в этом году мы поднимем ставки еще несколько раз, хотя, на мой взгляд, дни, когда мы поднимали их сразу на 75 базисных пунктов, наверняка прошли. Я думаю, повышение на 25 базисных пунктов будет уместным в будущем", - сказал он.

По его мнению, Федрезерву необходимо поднять ставку чуть выше 5%, а затем "остаться сидеть там".

Харкер сказал, что данные о потребительских ценах за декабрь указывают на замедление инфляции. Поскольку инфляция движется в правильном направлении, ФРС нужно "не переусердствовать с реакцией со стороны денежно-кредитной политики", считает он.

Глава ФРБ Филадельфии прогнозирует, что базовая инфляция (без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей) замедлится до 3,5% в этом году, а затем до 2,5% в 2024 году. По его словам, возвращение к цели ФРС в 2% потребует времени.

Харкер входит в число голосующих членов Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) ФРС в 2023 году.

Как сообщило министерство труда в четверг, потребительские цены (индекс CPI) в США в декабре выросли на 6,5% относительно того же месяца прошлого года. Таким образом, инфляция существенно замедлилась по сравнению с 7,1% в ноябре и теперь находится на самом низком уровне с октября 2021 года.

Базовая инфляция (индекс Core CPI) в прошлом месяце составила 5,7% против 6% в ноябре.

Служба финансово-экономической информации

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