"Смарт Констракшн" получила еще один контракт на реконструкцию аэропорта Грозного

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Чеченское ООО "Смарт Констракшн" выиграло конкурс на выполнение работ по строительству объектов радиотехнического обеспечения полетов (РТОП), здания командно-диспетчерского пункта и сопутствующей инфраструктуры в аэропорту "Северный" в Грозном.

Конкурс проводило ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в РФ" (ФГУП "Госкорпорация по ОрВД"). Цена договора составит 2,153 млрд рублей, следует из материалов сайта госзакупок.

На участие в конкурсе была подана одна заявка - от ООО "Смарт Констракшн", с которым и был заключен договор. Компании предстоит выполнить работы в срок до 16 мая 2024 года.

Весной ООО "Смарт Констракшн" стало единственным участником и победителем конкурса на выполнение работ по реконструкции аэропорта "Северный", объявленного ФКУ "Ространсмодернизация". Цена договора составила 15,109 млрд рублей.

Сейчас у аэропорта есть один пассажирский терминал, который обслуживает внутренние и международные линии, и одна взлетно-посадочная полоса. Там должны реконструировать аэродром и построить новый терминальный корпус.

Новое здание аэровокзала будет иметь площадь 40 тыс. кв. м. Проект также предполагает возведение здания службы наземного обслуживания воздушных судов, блочно-модульной котельной, насосной станции, трансформаторной подстанции и иных производственных и вспомогательных объектов и коммуникаций для обеспечения работы пассажирского терминала. Предусмотрено также строительство привокзальной площади, стоянки легкового транспорта и других объектов, устройство автомобильных проездов и дороги.

По итогам 2021 года пассажиропоток аэропорта увеличился в два раза по сравнению с показателем 2020 года - до 713 837 человек. После реконструкции аэропорт сможет обслуживать 1,5 млн пассажиров в год.

Аэропорт Грозного обслуживает рейсы "Аэрофлота", Pegas Fly.

ООО "Смарт Констракшн" создано в 2016 году. Основной вид деятельности - строительство жилых и нежилых зданий. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, компанией владеет Сайд-Магомед Зубайраев.