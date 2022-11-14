Чечня до 2025 года получит 7,5 млрд рублей на реконструкцию аэропорта в Грозном

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Чечня в 2022-2024 годах получит из федерального бюджета 7,5 млрд рублей на реконструкцию аэропорта "Северный" в Грозном. Такое распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

На реконструкцию и строительство аэровокзального комплекса аэропорта "Северный" площадью 40 тысяч кв. метров в 2022 году будет направлено 1,6 млрд рублей, в 2023 году - 2,1 млрд рублей, в 2024 году - 3,8 млрд рублей.

Аэропорт реконструируют и строят новый терминальный комплекс в рамках госпрограммы развития транспорта России. Сейчас у аэропорта один пассажирский терминал, который обслуживает внутренние и международные линии.

Работы выполнит ООО "Смарт Контракшн" (Чечня). В апреле компания стала единственным участником и победителем конкурса. Цена контракта составила 15,109 млрд рублей, работы должны быть завершены до 1 декабря 2024 года.

По итогам 2021 года пассажиропоток аэропорта увеличился в два раза по сравнению с показателем 2020 года - до 713 837 человек. После реконструкции аэропорт сможет обслуживать 1,5 млн пассажиров в год.

Аэропорт "Северный" в Грозном обслуживает рейсы "Аэрофлота", S7, "ЮТэйр", "Азимута", Pegas Fly.