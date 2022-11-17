Activision Blizzard прекратит поддержку онлайн-игр в Китае

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Американский разработчик видеоигр Activision Blizzard в январе остановит работу большинства игровых онлайн-сервисов в Китае, включая поддержку игр World of Warcraft, StarCraft и Diablo III.

Это обусловлено завершением действия лицензионного соглашения с китайской NetEase Inc., которое действовало 14 лет, пишет The Wall Street Journal.

Компании заявили, что Blizzard Entertainment Inc., "дочка" Activision Blizzard, и NetEase не смогли договориться о его продлении. По словам знакомых с ходом переговоров лиц, одним из препятствий для сохранения сделки стало разногласие между сторонами относительно того, как контролируются данные китайских игроков. Обработка данных, собранных крупными интернет-компаниями, является предметом разногласий между США и Китаем в последние годы.

Blizzard заявила, что компании не достигли соглашения, которое "согласовывалось бы с принципами работы и обязательствами Blizzard перед игроками и сотрудниками".

Существующие лицензионные соглашения охватывают некоторые из самых популярных игр Blizzard в Китае. Компания заявила, что, помимо приостановки игровых сервисов с 24 января после истечения срока действия соглашений, она также прекратит продажи игр в КНР.

Американская компания по-прежнему видит возможности для долгосрочного роста в Китае, несмотря на истечение срока действия партнерства с NetEase.

В 2021 году лицензионное соглашение в КНР принесло примерно 3% выручки Activision Blizzard.

Котировки акций Activision Blizzard в ходе торгов в четверг снижаются на 1,1%. Капитализация компании с начала текущего года выросла на 10,5% (до $58,2 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite за это время потерял 29,3%.

Activision Blizzard в настоящее время находится в процессе сделки с Microsoft. В январе та объявила, что покупает разработчика игр за $68,7 млрд. Компании ожидают закрытия сделки к концу финансового года Microsoft, который наступит 30 июня 2023 года.