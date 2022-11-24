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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:01

Politico сообщило о возможной блокировке слияния Activision с Microsoft регулятором

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Акции американского разработчика видеоигр Activision Blizzard резко подешевели на дополнительных торгах в Нью-Йорке в среду на сообщениях о том, что Федеральная торговая комиссия (FTC) может обратиться в суд с требованием заблокировать покупку компании корпорацией Microsoft Corp.

Как сообщило Politico, руководство регулятора с сомнением относится к аргументам о том, что слияние не повлияет на конкуренцию на рынке видеоигр. Окончательное решение об обращении в суд пока не принято, подчеркивает издание.

Microsoft объявила о намерении купить Activision за $69 млрд в январе. Компании ожидают закрытия сделки к середине 2023 года.

Microsoft производит игровые приставки Xbox, и существуют опасения, что наиболее популярные видеоигры Activision после сделки будут выходить только на этой платформе. Это может навредить бизнесу Sony Group Corp., которая выпускает консоли PlayStation.

Представитель Microsoft сказал Politico, что компания "готова отреагировать на опасения регуляторов, включая FTC, а также Sony - для того, чтобы обеспечить закрытие сделки".

Акции Activision Blizzard на дополнительных торгах в среду потеряли 3,9%, бумаги Microsoft прибавили в цене 0,4%.

Activision Blizzard разрабатывает такие известные серии игр для приставок и компьютеров, как Call of Duty, Diablo и World of Warcraft, а также Candy Crush для мобильных устройств.

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